Musetti: "Non so se Giampaolo sia la scelta giusta. Domani a Parma sarà dura"

L’ex giocatore di Parma e Cremonese Riccardo Musetti ha parlato a ParmaLive.com della sfida di domani tra due squadre in cui ha militato: “Provo una grande emozione perché sono due squadre a cui sono rimasto legato e vederle nella massima serie è sempre qualcosa di bello. Al momento è come se facessero due campionati diversi, perché il Parma è un pochino più tranquillo e la Cremonese, ahimè, deve raccogliere punti per la salvezza. Sarà una gara difficile e complicata per entrambe”.

La principale novità riguarda la panchina della Cremonese. Dopo l'esonero di Nicola sono stati sondati un paio di nomi, ma alla fine è stato scelto Giampaolo. È la scelta giusta secondo lei per provare a conquistare questa salvezza?

“Non so se sia la scelta giusta. Il motivo per quale si cambia allenatore, quando le cose non vanno, è a livello interno. Sicuramente Giampaolo conosce già l'ambiente, quindi è già facilitato dall'inserimento perché conosce la società, è stato lì già in passato. L'inserimento e l'approccio saranno sicuramente più semplici e più facili. Se la Cremonese è in questa posizione di classifica è perché hanno dei problemi seri, nonostante l'avvio fantastico. Dopo le prime partite, i grigiorossi erano nelle primissime posizioni di classifica, avevano vinto a San Siro contro il Milan…Poi però, il campionato è diventato un’altra cosa”.