Esclusiva TMW Mutti: "Napoli, McTominay universale. Juve, Yildiz patrimonio da sfruttare al meglio"

Nel corso del TMW News è intervenuto Bortolo Mutti, allenatore di grande esperienza. Con lui, ai microfoni di Tuttomercatoweb.com abbiamo fatto una chiacchierata partendo dal Napoli. "La vittoria della formazione partenopea ci voleva, anche se comunque in campionato aveva già dato una risposta importante contro l'Atalanta. Quello di ieri è un successo molto importante, costruito attraverso una buona gestione della partita. E' un Napoli che si è ritrovato, questo è l'aspetto significativo.

McTominay ancora una volta decisivo...

"E' un giocatore universale, fa bene sia in fase di impostazione che di costruzione ma anche in fase di realizzazione. In area ha grandi soluzioni e intuizioni. E' stato davvero un grande innesto per il Napoli"

E a Neres cosa manca per affermarsi definitivamente?

"Ora gli manca solo la continuità. Ha tanta classe e intraprendenza, caratteristiche che ci vogliono contro queste difese così schierate e con questa densità che si crea intorno al portatore di palla: se non hai qualità importanti fai fatica a emergere e determinare. Ha trovato convinzione, ora come dicevo in precedenza deve trovare la continuità in quello che sa di poter dare alla squadra"

Nel prossimo turno ci sarà Roma-Napoli...

"Bella partita perché sono due squadre in salute che hanno due allenatori tra i migliori che abbiamo per maturità, personalità e carisma. Sanno dare di più a tutti e riescono a trarre il massimo dalla rosa. Sarà, ripeto, una partita interessante, la Roma magari potrà avere una leggera ruggine dopo l'incontro di Europa League. Sono due squadre che si giocheranno lo scudetto insieme a Inter e Milan".

E la Juve? Ieri vittoria preziosa e al tempo stesso sofferta per i bianconeri. E con un Yildiz protagonista...

"Yildiz sappiamo bene il talento che è: rappresenta un patrimonio che la Juve deve saper sfruttare e utilizzare. La nota positiva arriva dal gol di Openda e David, giocatori che erano un po' in discussione. Il lavoro di Spalletti è di grande ricucitura e volto a mettere in condizione elementi che potevano rimanere un po' ai margini. Li sta reinserendo e il gol è stato un passaggio importante per loro. Per la Juve non sarà facile rientrare nel giro scudetto ma conoscendo Spalletti tenterà tutte le strade per fare qualcosa di molto importante".