Mutti: "Il VAR serve ma deve essere ridimensionato. Chivu? Non mi è piaciuto"

Ai microfoni di Radio TuttoNapoli, Bortolo Mutti ha parlato delle dichiarazioni di Chivu dopo gli episodi legati a Inter-Juve: "Non mi è piaciuto, assolutamente. Il ruolo che ricopre è di grande responsabilità, anche mediatica, e doveva parlare diversamente, prendere posizione anche contro il suo giocatore. Questo non significa fargli la guerra, ma essere onesto con la gente. Non devi prenderla in giro con dichiarazioni poco credibili. Peccato, perché in un momento in cui abbiamo bisogno di credibilità e trasparenza, e con questo VAR che sta creando mille problemi, almeno gli addetti ai lavori dovrebbero essere sereni, obiettivi e coerenti. Questo non è stato, soprattutto da chi guida il nostro campionato. Sono discorsi di interesse che a me non piacciono".

L'ex tecnico dell'Atalanta ha poi analizzato la situazione legata al VAR: "Il VAR ci vuole, in certe situazioni è importante perché la tecnologia ci aiuta. Però deve essere ridimensionato: deve tornare centrale l’aspetto umano, l’arbitro, e l’errore umano va accettato con più serenità. Spesso vediamo quattro o cinque persone che valutano la stessa situazione e la pensano in modo diverso: uno dice che la mano pesa, l’altro che pesa meno, un altro che non pesa affatto.

Non c’è una coerenza collettiva. In certe cose, però, il VAR è fondamentale: fuorigioco, situazioni violente in campo sfuggite all’arbitro. C’è da lavorare: è uno strumento importante, ma va qualificato meglio".