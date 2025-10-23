Mutu: "Bologna, così puoi mettere in difficoltà la Steaua. Italiano? A Firenze ottimo lavoro"

Adrian Mutu presenta la Steaua Bucarest. L'ex attaccante di Parma e Fiorentina ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport degli avversari di questa sera del Bologna: "È una squadra offensiva che cerca di imporre il ritmo - ha esordito - ma non sempre riesce a tenere la stessa intensità per 90’. Ama il possesso ma a volte si apre troppo dietro". La certezza è che "se il Bologna fa la partita che sa fare, ovvero pressing alto, ritmo e qualità nel palleggio, la Steaua soffre".

L'ex calciatore rumeno ha poi parlato di Vincenzo Italiano definendo uno che vive di calcio e che lavora tanto. "Alla Fiorentina ha fatto un lavoro straordinario, anche se non tutti l’hanno capito fino in fondo". Mutu poi prosegue sottolineando come l'attuale tecnico rossoblù abbia portato la squadra viola a due finali europee e una di Coppa Italia senza mai scendere a compromessi.

Italiano a Firenze, conclude, ha lasciato un’impronta. "Con il Bologna Vincenzo ha trovato un ambiente che lo segue, che lo rispetta, e infatti ha vinto la Coppa Italia. Non è un caso. È uno che costruisce, non che improvvisa. In due parole: mi piace, e se continua così, farà ancora più strada".