TMW Parma, Cherubini: "Contento di quanto stanno facendo all'Inter Chivu e Bonny"

Una sola stagione a Parma ma Cristian Chivu ha lasciato il segno. Arrivato in corsa, il tecnico ha conquistato in gialloblù un'importante salvezza tanto da guadagnarsi quest'anno la chiamata dell'Inter. E proprio sull'allenatore ha parlato in esclusiva ai nostri taccuini l'amministratore delegato dei ducali Federico Cherubini: "Sono molto contento - ha commentato - al di là del risultato importante che Cristian ha ottenuto con noi centrando una salvezza molto difficile, per il bellissimo rapporto che siamo riusciti con tutto l'ambiente. Un rapporto bello, credo che lui vedesse nella società un sostegno. Ci siamo confrontati tanto. Anche se tutto è durato pochi mesi, sono stati intensi con tante partite che rimarranno nell'immaginario dei tifosi del Parma. Il calendario era difficilissimo e Cristian è stato capace di guidare i ragazzi a fare dei punti quando sembrava davvero difficile".

Felice di vedere Bonny sta facendo vedere il suo valore all'Inter?

"Assolutamente. Io l'ho vissuto poco perché sono arrivato solo negli ultimi mesi, ma è un ragazzo che a Parma ha fatto tanti sacrifici, è molto legato all'ambiente. Per noi è una soddisfazione vedere adesso che riesce a far queste prestazioni così dopo pochissimo tempo in una squadra così importante come l'Inter".

Leggi l'intervista a Federico Cherubini