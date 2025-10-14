Capello sulla lotta Scudetto: "Napoli e Inter, poi la Juve e la sorpresa Roma. E il Milan..."

Fabio Capello, ex allenatore ed ora opinionista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Serie A riguardo la corsa allo scudetto in Serie A. “Mi aspetto qualcosa di più: ci sono quattro squadre che lottano per lo scudetto. Ci sono squadre che sono in costruzione e che stanno facendo bene. Le due che tutti aspettavano senza problemi, Napoli e Inter, poi c’è la Juventus e c’è la Roma che è una sorpresa. E poi c’è il Milan. Per cui è una grande battaglia”