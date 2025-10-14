Parma, Circati sul futuro: "Sogno un top club in un campionato di alto livello"

Alessandro Circati, difensore australiano del Parma, ha parlato alla conferenza stampa di avvicinamento al match amichevole tra i suoi Socceroos e gli Stati Uniti. Tra i diversi temi toccati, il 39 crociato ha parlato anche del suo futuro: le ottime prestazioni con il club ducale infatti non stanno certamente passando inosservate e sembrerebbero diversi i club interessati a Circati per la prossima stagione: "Questa è domanda che può avere molteplici risposte. Non lo so. Non dipende interamente da me. È nelle mie mani, ma non dipende interamente da me. Il mio sogno è semplicemente quello di giocare per un top club in un campionato di alto livello."

Com'è la vita dopo il recupero da una rottura di un legamento crociato anteriore?

"Penso che sia passato ormai un anno e 10 giorni dal mio intervento chirurgico, quindi non più di tanto, ma ovviamente sono successe molte cose durante quel periodo, dentro e fuori dal campo. Mi sento davvero alla grande. Ogni giorno che passa, mi sento più fiducioso nel lavorare sulle mie forze e, soprattutto, nel cercare di diventare una versione migliore di me stesso dentro e fuori dal campo."