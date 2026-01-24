Napoli, adesso caccia all'esterno: In lista anche il 'castigatore' della Fiorentina in Conference

Dopo l'arrivo di Giovane, il mercato del Napoli non conosce pause e Manna, direttore sportivo, continua a setacciarlo con attenzione quasi maniacale. L’obiettivo resta quello di aggiungere qualità tra le linee, individuando un profilo capace di garantire fantasia e duttilità, all’occorrenza anche partendo largo.

Un’idea che non è mai stata accantonata e che continua a guidare le riflessioni della dirigenza. In quest’ottica, i contatti con gli agenti di Daniel Maldini, 24 anni, restano vivi e costanti. L’Atalanta, proprietaria del cartellino, non ha ancora ricevuto offerte ufficiali e attende di capire se nei prossimi giorni qualcosa potrà muoversi concretamente. L’operazione è possibile, ma tutt’altro che semplice, e al momento non risultano incontri fissati né date cerchiate sul calendario.

Nel frattempo, Manna non rallenta e continua a valutare numerose alternative. Il classico “mister X” resta sullo sfondo, ma i nomi sul tavolo non mancano. Tra questi c’è Jeremie Boga, oggi al Nizza ma con un passato significativo in Italia tra Sassuolo e Atalanta. La lista, in realtà, è piuttosto ampia: Raheem Sterling, 31 anni, rappresenta una suggestione affascinante, soprattutto se il Chelsea fosse disposto a farsi carico di una parte consistente dell’ingaggio. Più complicate, invece, le piste che portano ad Abde Ezzalzouli del Betis e a Jadon Sancho, entrambe legate a dinamiche economiche e internazionali non semplici da gestire. Il vincolo del saldo zero, almeno per ora, resta un elemento da considerare, ma il bisogno spesso stimola soluzioni creative e inattese.