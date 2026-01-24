Napoli a caccia di un esterno: uno può arrivare subito in un caso, poi altre 4 opzioni

Come anticipato nella mattinata odierna da TMW, il Napoli è a caccia di un esterno d'attacco e i radar avrebbero rilevato il nome di Armand Laurienté (operazione però fra i 20 e i 25 milioni) del Sassuolo. Ma l'attaccante francese non sarebbe l'unico in lizza.

Infatti, secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, Abde Ezzalzouli del Betis Siviglia è un altro profilo gradito: marocchino, 24 anni, da dribbling e velocità, tuttavia partirebbe solo in caso di offerta importante, per intenderci tra i 20 e i 25 milioni. Il club spagnolo in questo caso potrebbe anche rifletterci e cederlo nel mese di gennaio, altrimenti sarebbe dura vederlo partire in altre modalità a metà campionato.

Un altro nome tornato in voga è quello di Jeremie Boga, in partenza dal Nizza dopo l'aggressione subita dai suoi tifosi e non ancora sceso in campo da allora. L’ex Atalanta e Sassuolo aspetta di conoscere la sua prossima destinazione, ma la sua permanenza in Ligue 1 ha vita breve secondo il quotidiano romano. Altrimenti un altro ritorno di fiamma è per Jadon Sancho: giovedì ha trovato il suo primo gol stagionale con l’Aston Villa, decidendo la gara di Europa League contro il Fenerbahce. Ma Unai Emery lo sta impiegando poco: 11 presenze complessive, solo 2 da titolare. Proprio per questo il prestito dal Manchester United potrebbe interrompersi in anticipo. Nell’elenco figura sempre Daniel Maldini dell’Atalanta, più versatile e impiegabile in varie zone del campo.