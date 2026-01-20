Marocco, Abde difende Diaz: "Questo errore lo renderà ancora più forte, un calciatore migliore"

Dopo una Coppa d’Africa positiva, in cui ha mostrato buone prestazioni in fase finale, Ezzalzouli Abde è rientrato lunedì sera a Siviglia per riprendere la Liga con il Betis. All’aeroporto San Pablo, il giovane esterno marocchino ha parlato brevemente con i giornalisti presenti, evitando però di commentare la finale: "Non è finita come speravamo, ma è comunque stata un’esperienza positiva. Non voglio parlare di ciò che è successo in finale", ha spiegato.

Abde ha voluto invece esprimere solidarietà al compagno di nazionale Brahim Díaz, protagonista di un rigore fallito clamorosamente nei minuti finali della partita: "Penso che questo lo renderà ancora più forte e un calciatore migliore. Non ho ancora avuto modo di parlargli", ha detto, ricordando che i due si ritroveranno in Liga il 19 aprile, in occasione di Betis–Real Madrid.

Sempre sorridente, Ezzalzouli si è detto entusiasta di riprendere la stagione con il Betis, con l’attenzione già rivolta alla prossima sfida di giovedì alle 18:45 contro il PAOK Salonicco, valida per la settima giornata di Europa League.