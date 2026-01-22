Napoli, nome nuovo per le fasce d'attacco: nel mirino Abde Ezzalzouli del Real Betis
Il mercato del Napoli continua a muoversi sulle corsie esterne, dove la dirigenza è al lavoro per individuare il profilo giusto da consegnare ad Antonio Conte. Oltre al nome di Giovane dell'Hellas Verona, che resta una delle piste più calde, nelle ultime ore è emersa una nuova candidatura che arriva dalla Liga.
Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, gli azzurri stanno valutando con attenzione anche Abdessamad Ezzalzouli, per tutti in Spagna Abde. L’ala sinistra marocchina del Real Betis , classe 2001, ha compiuto 24 anni lo scorso dicembre e rappresenta un profilo che piace per caratteristiche tecniche e margini di crescita. Abde, come En-Nesyri, è reduce dalla grande delusione vissuta con il Marocco nella finale di Coppa d’Africa persa contro il Senegal, una ferita ancora aperta per tutta la nazionale nordafricana.
Restano comunque sul tavolo anche i nomi più pesanti già sondati dal club partenopeo: da Raheem Sterling del Chelsea fino a Daniel Maldini, attualmente all’Atalanta. Per quanto riguarda En-Nesyri, il suo profilo continua a essere seguito sia dal Napoli che dalla Juventus, ma l’accelerata sulla trattativa per Giovane lo ha fatto scivolare più indietro nelle gerarchie.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.