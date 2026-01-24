TMW Napoli alla ricerca di un esterno offensivo. Nella lista anche Laurienté del Sassuolo

Armand Laurienté è nella lista degli osservati dal Napoli per un possibile approdo negli ultimi giorni di mercato. Il francese - a un passo dal Sunderland in estate, trasferimento poi saltato dalle condizioni del contratto proposto - non ha intenzione di rinnovare con il Sassuolo e ha solamente un anno e mezzo di contratto rimasto. Per questo è uno dei nomi (come quello di Daniel Maldini) monitorati per rinforzare il reparto offensivo dopo gli addii di Lorenzo Lucca e di Noa Lang.

Il problema sarà, eventualmente, come chiudere un accordo considerato che il Napoli non ha ancora chiuso cessioni a titolo definitivo. Anche per questo Giovane è stato acquistato per due milioni a titolo definitivo, più bonus altissimi che potrebbero portare la cifra totale intorno ai 20 milioni. Laurienté costa circa la stessa cifra, ma le condizioni di pagamento probabilmente non potrebbero essere le stesse.

Va detto che lo stesso Laurienté ha già comunicato al Sassuolo di non volere rinnovare. A giugno mancheranno solamente dodici mesi alla scadenza e quindi potrebbe salutare a una cifra (molto) inferiore rispetto al suo valore, che era fra i 20 e i 25 milioni. Serve comunque una proposta concreta che, in questo momento, il Napoli non potrebbe formulare.