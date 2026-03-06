Sassuolo, Grosso: "Cammino inaspettato. A me piacciono le squadre coraggiose"

Fabio Grosso, tecnico del Sassuolo, in una intervista concessa a Sky Sport ha parlato del grande campionato che sta disputando la sua squadra, rivelazione della Serie A: "C'è tanto orgoglio per quello che stiamo facendo, è qualcosa di inaspettato, abbiamo fatto tanta fatica inizialmente e ci hanno subito fatto capire che campionato ci avrebbe aspettato, ma siamo stati bravi a uscirne".

Sulla squadra ha aggiunto: "E' importante far crescere tutti i ragazzi, sono felice di come stanno rispondendo e delle qualità che stanno dimostrando di avere. A me piacciono le squadre coraggiose, abbiamo provato a giocarcela sempre, forse anche troppo in alcuni momenti, però l'esperienza ci ha fatto crescere per le gare successive".

Su Laurienté: "Ha fatto un salto in avanti importante nell'ultimo periodo, specie in allenamento: sono molto contento di Armand".

Su Muric: "Ha un potenziale grandissimo, deve dare continuità alle sue enormi qualità".

Infine, un commento sulla Lazio: Partita difficilissima, sono una squadra forte, dovremo farci trovare pronti".