Napoli, altra perdita per Conte: Gilmour si opera, quali sono i tempi di recupero

"Billy Gilmour si opererà lunedì a Londra e sarà assistito dal dott. Gennaro De Luca dello staff medico azzurro". Il comunicato ufficiale emesso dal Napoli nelle ultime ore non lascia più spazio ai dubbi: Billy Gilmour dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico nella Capitale dell'Inghilterra e del Regno Unito tra due giorni, con piena assistenza da parte dello staff medico del club partenopeo.

Scelta presa

Una scelta drastica ma che servirà per risolvere una volta per tutte il problema di pubalgia che lo affligge da diverse settimane e che gli ha già fatto saltar le ultime 4 partite (Eintracht Francoforte, Bologna, Atalanta e Qarabag). Questo costringerà il centrocampista scozzese ad un periodo ai box forzato, lontano da compagni di squadra e terreno di gioco. E Antonio Conte non lo avrà a disposizione per diverso tempo. Il guaio fisico si è presentato in occasione del match casalingo contro il Como (finito 0-0), quando Gilmour ha dovuto lasciare il terreno di gioco al minuto 37.

Tempi di recupero

E allora quando tornerà a disposizione il mediano classe 2001? I tempi di recupero potranno essere stabiliti con precisione soltanto dopo l'operazione alla quale si sottoporrà, ma una stima può essere già fatta: infatti il giocatore dovrebbe tornare in campo solamente tra 45 giorni, dunque un mese e mezzo. A rivedersi nel 2026.