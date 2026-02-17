Napoli, altra tegola per Conte: lesione muscolare di alto grado e lungo stop per Rrahmani

Un'altra brutta, bruttissima notizia per Antonio Conte dall'infermeria. Il Napoli perde nuovamente Amir Rrahmani per infortunio. E stavolta il problema fisico non è di lieve entità, anzi. Il difensore kosovaro ha infatti riportato una lesione di alto grado del bicipite femorale, pertanto resterà ai box a lungo. Di seguito il bollettino medico pubblicato dal club azzurro:

"In seguito all'infortunio durante il match contro la Roma, Amir Rrahmani si è sottoposto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il difensore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo", si legge sul sito ufficiale della società partenopea.

Questo contro la Roma è il quarto stop muscolare della stagione di Amir Rrahmani. Un’assenza che rischia di pesare molto sugli equilibri difensivi di Antonio Conte. E su tutto l'assetto. Per la prossima partita contro l'Atalanta, infatti, il Napoli avrà a disposizione solo tre difensori centrali: Beukema, Buongiorno e Juan Jesus, più l'adattabile Mathias Olivera.