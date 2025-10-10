Stipendi Fiorentina, nessuno guadagna quanto Kean. Ci si avvicina giusto De Gea
La Fiorentina mantiene stabile la sua posizione fluttuante tra il vertice del calcio italiano e la metà della graduatoria relativa alle spese di ciascun club per il proprio monte ingaggi legato alla stagione corrente. I viola sono settimi.
Da quando questa estate ha rinnovato e adeguato il suo contratto, il più pagato della Fiorentina è Kean, che dopo aver trascinato la squadra a suon di gol lo scorso anno è stato gratificato con un super adeguamento dell'ingaggio, aiutato anche dal Decreto Crescita. Fresco di rinnovo a giugno anche il secondo classificato, l'esperto portiere De Gea. Chiude il podio la terza colonna della Fiorentina dello scorso anno, Gosens. Ingaggi di livello garantiti anche ai due nuovi centravanti, Piccoli e Dzeko, con il rinnovo al quale stanno lavorando da mesi, anche Mandragora potrebbe scalare qualche scalino in questa speciale classifica.
MONTE INGAGGI FIORENTINA 2025/26 (64,4 milioni di euro lordi, 38,8 netti)
Moise Kean - 5,8 milioni di euro lordi l'anno (4,5 netti)
David de Gea - 5,6 lordi (3 netti)
Robin Gosens - 3,7 lordi (2 netti)
Edin Dzeko - 3,3 lordi (1,8 netti)
Nicolò Fagioli - 3,3 lordi (1,8 netti)
Fabiano Parisi - 3,2 lordi (1,7 netti)
Christian Kouame - 3,2 lordi (1,7 netti)
Rolando Mandragora - 3 lordi (1,6 netti)
Roberto Piccoli - 3 lordi (1,6 netti)
Albert Gudmundsson - 2,8 lordi (2,2 netti)
Marin Pongracic - 2,7 lordi (2,1 netti)
Tariq Lamptey - 2,3 lordi (1,3 netti)
Amir Richardson - 2,2 lordi (1,2 netti)
Luca Ranieri - 2,2 lordi (1,2 netti)
Jacopo Fazzini - 2,2 lordi (1,2 netti)
Pablo Mari - 2,1 lordi (1,6 netti)
Dodo - 1,9 lordi (1,5 netti)
Mattia Viti - 1,9 lordi (1 netto)
Pietro Comuzzo - 1,9 lordi (1 netto)
Hans Nicolussi Caviglia - 1,7 lordi (0,9 netti)
Simon Sohm - 1,7 lordi (1,3 netti)
Abdelhamid Sabiri 1,5 lordi (0,8 netti)
Cher Ndour - 1,1 lordi (0,6 netti)
Tommaso Martinelli - 0,9 lordi (0,5 netti)
Gino Infantino - 0,7 lordi (0,4 netti)
Niccolò Fortini - 0,2 lordi (0,1 netti)
Eman Kospo - 0,2 lordi (0,1 netti)
Luca Lezzerini - 0,2 lordi (0,1 netti)
Riccardo Braschi - 0,2 lordi (0,1 netti)
Eddy Kouadio - 0,1 lordi (0,1 netti)
Bonus esclusi. Fonte dati: Capology.com
