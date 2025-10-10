Storico agente di Del Piero: "Yildiz dovrà aiutare la Juve a vincere trofei. Piano coi paragoni..."

Claudio Pasqualin, storico agente dell'ex capitano bianconero, ha parlato a Tuttosport del paragone tra Yildiz e Del Piero nel corso di una intervista concessa a Tuttosport: "Andiamoci piano con certi paragoni: Alex è stato unico. Certamente il turco è un grande talento e vanta potenzialità notevoli. Un passo alla volta. Non dimentichiamoci che a 21 anni Alessandro trascinava la Juve alla vittoria dello scudetto e l’anno dopo alla conquista della Champions League. Per entrare nel gotha Yildiz dovrà anche aiutare la Juve ad accaparrarsi dei trofei nei prossimi anni".

Verissimo. Però Alex non manca mai di celebrare il suo erede.

"Se l’ha detto Del Piero che Yildiz può diventare il simbolo e la nuova bandiera bianconera, bisogna per forza crederci. Chi meglio di lui può esprimersi sulla questione con conoscenza e competenza? Successe che fummo noi, di anno in anno e di stagione dopo stagione, a rinviare la chiusura dell’accordo. Tanto che alla fine arrivammo sotto scadenza e a quel punto erano ormai con le spalle al muro. Adesso gli scenari sono un po’ diversi...".

Alla domanda su cosa intendesse, l'ex agente ha spiegato che in questo caso Yildiz ha ancora tre anni e mezzo di contratto e, di conseguenza, la Juventus può ragionare con meno assilli e giocare d’anticipo per blindare il ragazzo. Ha sottolineato che bisognerebbe evitare di tirare troppo per le lunghe la questione, visto che si sentono di tanti interessamenti da parte dei top club stranieri, e ha consigliato al club di risolvere in fretta la vicenda.