Il Mondiale dell'Italia U20 è un flop. Fuori agli ottavi per la prima volta nella storia

Si è interrotto agli ottavi di finale il percorso dell'Italia Under 20 al Mondiale di categoria. Allo stadio 'El Teniente' di Rancagua, in Cile, fatale è stato il netto 3-0 con cui gli Stati Uniti si sono imposti sugli azzurrini. Una delusione totale, trattandosi della prima volta nella storia in cui l'Italia viene eliminata a questo turno della competizione, dopo sei precedenti favorevoli (1987, 2005, 2009, 2017, 2019 e 2023).

Entrando più nello specifico, nelle ultime tre edizioni l'Italia era sempre riuscita a fare meglio: due anni fa in Argentina la squadra si spinse addirittura fino alla finale, perdendo contro l'Uruguay, mentre nel 2017 e nel 2019 sono arrivati un terzo e un quarto posto. In questa edizione, vittoria di misura all'esordio contro l'Australia, poi il pessimo stop alla seconda gara col pareggio inaspettato con Cuba per 2-2 (dopo il doppio vantaggio azzurro fino a 20' dalla fine), per finire con il ko per 1-0 contro l'Argentina che dunque ha fatto chiudere il girone al secondo posto, abbinando così l'Italia agli Stati Uniti.

La doppietta di Benjamin Cremaschi, centrocampista del Parma arrivato in prestito dall'Inter Miami di Leo Messi, ha fatto il resto (assieme al gol di Tsakiris), condannando l'Italia del ct Carmine Nunziata all'eliminazione. Nella notte, invece, il Marocco si è preso l'ottavo ed ultimo posto disponibile qualificandosi ai quarti di finale battendo per 2-1 la Corea del Sud. Questo il quadro completo degli ottavi e il prospetto dei quarti:

Ucraina - Spagna 0-1

Cile - Messico 1-4

Argentina - Nigeria 4-0

Colombia - Sudafrica 3-1

Paraguay - Norvegia 0-1 d.t.s.

Giappone - Francia 0-1 d.t.s.

Stati Uniti - Italia 3-0

Marocco - Corea del Sud 2-1

Questi i quarti di finale:

Messico - Argentina

Spagna - Colombia

USA - Marocco

Norvegia - Francia