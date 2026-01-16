Napoli, Buongiorno: "Le assenze pesano. Col Sassuolo in palio tre punti fondamentali"

Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, ha rilasciato un'intervista a Radio Crc, nel corso della quale si è soffermato sull'ultimo pareggio con il Parma e non solo: "Contro il Parma probabilmente ci è mancata un po' l'ultima giocata, l'ultimo passaggio, la finalizzazione giusta che ci potesse portare al gol. C'è stata anche un po' di sfortuna, perché nell'occasione che abbiamo avuto, c'è stato un fuorigioco millimetrico. Siamo amareggiati per questo pareggio, ma cercheremo di lavorare con il mister per migliorare questo aspetto. Potevamo anche essere più veloci per cercare di scardinare un po' la difesa avversaria. Calcio d'angolo? Anche io ho avuto un'occasione parata dal portiere. Ovviamente sono importanti in partite come queste e nelle ultime gare siamo riusciti anche a segnare sfruttando queste occasioni.

Le assenze pesano e sono importanti, soprattutto visti i tanti impegni. Noi comunque cerchiamo di lavorare al meglio con i preparatori ed il mister per cercare di farci trovare pronti anche quando ci sono rotazioni. Contro il Parma ci è mancato l'ultimo passaggio, perché per il resto siamo riusciti a mantenere bene il controllo del gioco. Dobbiamo cercare di lavorare su queste cose".

Il prossimo impegno, per il Napoli, sarà domani al Maradona contro il Sassuolo. Una partita che gli azzurri non potranno sbagliare se vorranno rimanere agganciati al treno in vetta. E Buongiorno ne parla così: "Napoli-Sassuolo è una partita importantissima, come tutte del resto. Tre punti fondamentali, quindi dobbiamo recuperare le energie in fretta e prepararla al meglio".