Napoli, Buongiorno al 45': "Attenzione alle preventive e ai duelli a metà campo"

Durante l'intervallo del match tra Hellas Verona e Napoli, con il punteggio in favore dei partenopei per 1-0 grazie al gol al 2' di Hojlund, ai microfoni di DAZN è intervenuto Alessandro Buongiorno per commentare il match: "Dobbiamo continuare così e stare attenti alle preventive e ai duelli che ci saranno in mezzo al campo. L'obiettivo è portare a casa il risultato".