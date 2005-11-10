Napoli in Champions, Allegri: "Il Frosinone tende a spaccare le partite, il Villarreal lo farà molto meno"

"L'idea è aggredire il Villarreal come abbiamo fatto anche con il Frosinone? Quella di sabato è stata una partita completamente diversa e lo sarà anche quella di domani. Domani intanto è una partita di Champions, il Frosinone tende a spaccare le partite, il Villarreal lo farà molto meno. Sarà una partita all'opposto di quella di sabato". Appena archiviato il successo contro la squadra di Alvini, è già vigilia di Champions League per il Napoli, atteso dalla trasferta in terra spagnola, con Massimiliano Allegri che parla così nella consueta conferenza stampa di vigilia.

Cosa si aspetta dal Villarreal?

"Affronteremo una squadra molto forte, tattica, che concede poco, sono molto bravi nell'uno contro uno sugli esterni. Nei due difensori centrali hanno Veiga che ha un buon piede, è uno che fa iniziare molto bene l'azione. Tutte le partite di Champions sono difficili e giocare in questo stadio sarà molto complicato. Bisognerà fare una prestazione di grande ordine, sbagliare il meno possibile e giocare molto bene a calcio".