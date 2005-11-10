Torino, Abate: "Vinto una gara complicatissima: vogliamo far scattare la magia con i tifosi"

23.05 - Il tecnico del Torino, Ignazio Abate, incontrerà i giornalisti dopo la sfida contro l'Udinese, valida per la sesta giornata di campionato di Serie A. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com dallo stadio Olimpico Grande Torino.

Ore 23.27 - Comincia la conferenza stampa di Abate

Che sapore ha questa vittoria?

"Avete avvertito quanto ci tenessimo a vincere davanti ai nostri tifosi: li ringrazio, erano tanto numerosi pur essendo un lunedì sera. Giocare qui è bello e importante, è una piazza particolare e serve far scattare la magia. Abbiamo vinto una gara complicatissima, l'abbiamo vinta sul loro campo senza mollare un centimetro. Non ricordo grandi occasioni dell'Udinese, i nostri cambi sono entrati alla grande ed è la dimostrazione di un gruppo che rema dalla stessa parte"

Come ha visto Adams?

"Sapevo che avrebbe avuto un'ora, di più sarebbe stato un rischio. Ha lavorato tanto, gli unici due con 90 minuti nelle gambe erano Simeone e Kulenovic. Proprio Kulenovic ha impattato alla grande, ha un'energia enorme"

Simeone è ancora rimasto a digiuno...

"Per me è stato il migliore in campo, ha fatto una gara da leader vero. Quando giochi per la squadra, la ruota gira e arriveranno soddisfazioni"

Come ha visto l'Udinese?

"Abbiamo avuto anche occasioni clamorose per segnare. Loro hanno gamba in ripartenza e qualità, è una squadra importante. Per noi era difficile, ma l'abbiamo gestita bene soffrendo quando dovevamo soffrire. E' una partita difficile, ma i ragazzi hanno avuto spirito e voglia di portarla a casa"

Kulenovic si è sbloccato: come ha lavorato su di lui?

"Li tratto tutti allo stesso modo, ha la massima fiducia e ho un rapporto leale con tutti. Lo avete visto nelle mie scelte, do l'occasione a tutti. Ci vuole gente come lui, non c'è da mollare un centimetro. C'è bisogno di tutti, questo è il calcio"

Come sta Ilkhan?

"Ha sentito qualcosa all'adduttore e ha chiesto il cambio"

Come si innesca prima il motore del Toro?

"Nella ripresa di oggi era una partita diversa, noi siamo partiti un po' contratti e si percepiva tensione. Poi non l'ho vista nel secondo tempo. Serve lavorare, oggi avevamo otto undicesimi nuovi dal primo minuto. Serve aumentare l'intensità con la palla, forse sottovalutate l'importanza della gara e la forza dell'Udinese. Loro sono stati costruiti negli anni, hanno intensità che è una caratteristica netta e noi siamo più di palleggio. E' stato bello vincerla soffrendo. Bisogna leggere le partita: a Bologna i primi 15 minuti non abbiamo fatto fiatare l'avverrsario, poi siamo andati sotto. Dobbiamo fare uno switch mentale, abbiamo preso il pari al 43' e con le buone o con le cattive devi chiudere in vantaggio il primo tempo. Con il tempo ci arriveremo a migliorare"

Sta sperimentando molto: quella di oggi è la formula giusta?

"Abbiamo 5 attaccanti e 8 centrocampisti, devo trovare il modo di metterli in campo. Cerchiamo un equilibrio tra piacere di tenere la palla e dominare la partita essendo efficaci, lo troveremo con il tempo. A Bologna abbiamo gestito bene la palla, ma siamo stati poco efficaci. C'è da pedalare in fase difensiva e offensiva: Simeone con uno vicino è più a suo agio, ma serve trovare un equilibrio di squadra. La difesa mi ha dato sensazione di solidità, ora cerchiamo l'incastro giusto. Sviluppare con il 4-4-2 significa avere Cacciamani nel suo habitat, anche Oristanio e Vlasic hanno fatto bene, ma dobbiamo muoverci meglio. C'è tanto da migliorare, ciò che conta è l'atteggiamento. I tifosi hanno visto che oggi abbiamo buttato il cuore oltre l'ostacolo"

Ore 23.39 - Termina la conferenza stampa di Abate