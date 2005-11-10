Hellas Verona, la panchina di Baroni scricchiola: il Catanzaro può essere decisivo

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Hellas Verona, la panchina di Baroni scricchiola: il Catanzaro può essere decisivoTMW
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Daniel Uccellieri
Daniel Uccellieri
Oggi alle 21:33Serie B
autore Daniel Uccellieri
12.10.2026 21:33Serie B
Dopo sei giornate e tre sconfitte, la posizione del tecnico è sotto osservazione: la sfida con il Catanzaro può essere decisiva.
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In casa Hellas Verona comincia a scricchiolare la panchina di Baroni. La prossima partita di campionato contro il Catanzaro sarà un banco di prova importante che potrebbe portare a delle riflessioni in caso di risultato negativo. L'Hellas dopo sei giornate si trova al nono posto in classifica con 7 punti conquistati, frutto di due vittorie, un pareggio e tre sconfitte.
Fonte: Alessio Alaimo
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