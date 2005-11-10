Serie C, le decisioni del Giudice Sportivo: 1.200 euro di multa alla Sambenedettese

Sono arrivate le decisione del Giudice Sportivo dopo le gare andate in scena nel weekend tra il 10 e l'11 ottobre, in attesa di quelle che si giocheranno questa sera e che chiuderanno la giornata.

AMMENDA € 1.200,00 - SAMBENEDETTESE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato: 1. al 66° minuto della gara, un petardo nel recinto di gioco, senza conseguenze; 2. al 52° minuto della gara, una bottiglietta d’acqua semivuota sul terreno di gioco. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, C.G.S. rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).