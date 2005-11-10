Il Napoli cambia la lista UEFA, Allegri spiega: "Giovane ha enormi potenzialità"

Nelle ultime ore il Napoli ha modificato la lista UEFA. L'allenatore Massimiliano Allegri ha infatti inserito e convocato Giovane per la trasferta spagnola contro il Villarreal, all'Estadio de la Ceramica, valido per la seconda giornata della League Phase di Champions League. L'attaccante brasiliano, ex Hellas Verona, prende il posto dell'infortunato Costantino Favasuli, che aveva riportato una lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra nel corso di Armenia-Italia di Under 21 dello scorso primo ottobre.

A spiegare la scelta, nella consueta conferenza stampa di vigilia, ci ha pensato lo stesso Allegri: "Sono contento per il rientro di Giovane di sabato. Ha fatto mezz'ora buona, ha fatto un assist. È un giocatore dall'enorme potenzialità. Poi, visto che avevamo due infortuni di cui Favasuli quello più lungo, ho preferito toglierlo dalla lista Champions e mettere dentro Giovane che è un giocatore che ci può dare".

Sulle condizioni di McTominay, invece, questo il quadro di Allegri in conferenza: "Sta decisamente meglio. Domani mattina valuterò se farlo giocare dall'inizio oppure no. Credo di sì. Per gli altri dobbiamo valutare, perché abbiamo dei giocatori che sono rientrati dopo diversi mesi, qualcuno ha poche gare nelle gambe. In questo momento è importante recuperarli tutti, perché mi consentirebbe di cercare di avere la fortuna di indovinare ogni partita la formazione. Così almeno tutti recuperano la condizione per poter giocare. Neres veniva da 8 mesi di inattività, Badiashile da 7 mesi di inattività, McTominay e Giovane da due mesi... Ora intanto mercoledì rientreranno in gruppo Anguissa, Olivera e Alisson. Averli tutti a disposizione è molto importante. Bisogna rimanere con i piedi per terra, dopo la Champions dobbiamo riprendere il cammino in campionato. La nostra forza deve essere l'equilibrio, all'interno di una piazza come Napoli dove la gente ha tanto entusiasmo e passione. Dobbiamo essere bravi a prendere la passione della città e allo stesso tempo mantenere l'equilibrio".