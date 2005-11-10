Benevento, Sernicola ai box per parotite: da valutare il rientro contro il Vicenza

Il Benevento vuole proseguire la propria corsa dopo tre vittorie consecutive, ma in vista del prossimo impegno contro il Vicenza resta da valutare la situazione di alcuni elementi della rosa. L'attenzione è rivolta soprattutto a Leonardo Sernicola, che potrebbe non essere a disposizione di Antonio Floro Flores.

Come riportato da CalcioBenevento.it, il terzino giallorosso è momentaneamente fermo a causa di una parotite e la sua presenza nella prossima partita è a rischio. Le sue condizioni saranno monitorate nei prossimi giorni per capire se potrà recuperare in tempo per la sfida contro il Vicenza.

Arrivano invece segnali più incoraggianti sul fronte Antonio Prisco. Il centrocampista era rimasto ai box contro il Cesena a causa di un problema muscolare, ma filtra ottimismo in merito a un suo possibile recupero per il prossimo appuntamento.