Serie B, Palumbo è il Player of the Week della 6ª giornata

Una prestazione completa per un centrocampista totale: Antonio Palumbo è il Player of the Week della 6a giornata della Serie BKT. Il successo per 2-4 in casa dell'Empoli ha confermato il valore di uno dei calciatori più determinanti del campionato grazie al suo apporto sia in fase realizzativa che in quella di suggeritore: i dati "powered by Opta" dicono che, nell'ultimo turno, è stato uno dei quattro giocatori ad aver sia segnato che fornito un passaggio vincente, insieme al suo compagno Dennis Johnsen e a Giuseppe Caso e Raffaele Russo.

Numeri avvalorati dai tiri in porta (quattro, più di chiunque altro) e dalle occasioni create (sei, nessuno come lui).

Dal suo esordio in Serie BKT (2014/15), tra i centrocampisti, solo Marco Mancosu (nove) ha collezionato più partite con gol e assist rispetto ad Antonio Palumbo: sei, al pari di Ahmad Benali, Luca Tremolada e Mattia Valoti.