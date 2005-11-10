Serie A, la classifica aggiornata: il Torino stacca il gruppetto delle squadre a 4 punti
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Daniel Uccellieri
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Oggi alle 22:45Serie A
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12.10.2026 22:45Serie A
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Il Torino si aggiudica il posticipo con l'Udinese, 2-1 il punteggio finale in favore dei granata. Un successo che permette alla squadra di Abate di staccare il gruppetto di squadre a 4 punti e si porta al dodicesimo posto con 7 punti alle spalle del Sassuolo. Per l'Udinese è la quarta sconfitta consecutiva: i bianconeri restano fermi a quota 4 punti.
Serie A, la classifica aggiornata dopo la sesta giornata
Inter 16
Lazio 16
Roma 14
Cagliari 13
Milan 12
Como 11
Juventus 11
Napoli 10
Frosinone 10
Atalanta 9
Sassuolo 8
Torino 7
Lecce 6
Bologna 5
Udinese 4
Monza 4
Genoa 4
Parma 4
Fiorentina 4
Venezia 0
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