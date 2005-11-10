Ascoli, Menna spinge per il Teramo: trattativa bloccata per la buonuscita

Resta in sospeso il futuro di Damiano Menna, difensore dell'Ascoli che non rientra nei piani tecnici di Francesco Tomei. Il calciatore, ancora legato contrattualmente al club marchigiano, vorrebbe proseguire la propria carriera al Teramo, formazione che milita nel campionato di Serie D. Prima di concretizzare il trasferimento, però, sarà necessario trovare un'intesa con la società bianconera.

Secondo quanto riportato da PicenoTime.it, l'Ascoli e l'entourage del giocatore sono in contatto per discutere una risoluzione consensuale del contratto, ma la trattativa è attualmente in una fase di stallo. Il principale ostacolo sarebbe rappresentato dalla buonuscita economica: Menna non riterrebbe soddisfacente la cifra proposta dalla società per rinunciare all'ultimo anno di stipendio previsto dal suo accordo con il club.