Trento, Dalmonte premiato al Galà del Calcio Triveneto: "Premio condiviso con la squadra"

Nicola Dalmonte è stato premiato al Galà del Calcio Triveneto come miglior giocatore dell’A.C. Trento per la stagione 2025/26, ricevendo un riconoscimento che valorizza il contributo offerto nel corso dell’annata in maglia gialloblù, dove ha collezionato 31 presenze, 8 reti e 5 assist.

La cerimonia, giunta alla XXVI edizione, si è svolta questa mattina a Vicenza, presso la sede dell’Associazione Italiana Calciatori, organizzatrice dell’evento insieme all’Ussi (Unione Stampa Sportiva) del Triveneto.

Nicola Dalmonte, dopo aver ricevuto il premio, ha dichiarato: "Sono molto contento di ricevere questo riconoscimento e voglio ringraziare tutti i miei compagni di squadra, il mister e lo staff. È stata una bella stagione da parte di tutti e credo che questo premio rappresenti anche il lavoro che abbiamo fatto insieme. Sono felice di riceverlo, ma voglio condividerlo con tutta la squadra, perché è grazie al contributo di ciascuno che abbiamo vissuto una stagione positiva. Ringrazio tutti per avermi permesso di ottenere questo riconoscimento".