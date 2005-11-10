Udinese, assenze troppo pesanti davanti: Ekkelenkamp regge tutto il peso dell'attacco, ma non basta

Fuori Zaniolo e Gueye - infortunatisi nel corso della lunga sosta per le nazionali -, Davis sta recuperando ma non è ancora al meglio della condizione dopo il problema muscolare accusato nel primo tempo contro il Cagliari, Kosta Runjaic ha perso anche Bayo poche ore prima della partita per problema muscolare in corso di valutazione: tante assenze e tutte nel reparto d'attacco, troppe da sostenere per una squadra reduce da tre sconfitte consecutive, con oggi quattro.

Udinese spuntata, solo Ekkelenkamp pericoloso

Il tecnico ha fatto di necessità virtù e messo in campo quello che aveva: Chakvetadze di punta e Gomez sulla trequarti, con Ekkelenkamp nel consueto ruolo di guastatore e battitore libero. Poche risposte dal basco, qualcosa in più dal georgiano e la solita prova di grande solidità dell'ex Ajax, che di fatto ha retto sulle proprie spalle il peso di tutto l'attacco, facendo gol e firmando anche la seconda occasione più pericolosa della partita dell'Udinese stasera a Torino.

Ora la priorità è recuperare gli attaccanti

Ora l'Udinese è chiamata a rialzarsi e nonostante le buone risposte date da Alaba, sarà fondamentale rimettere in piedi il prima possibile i grandi interpreti dell'attacco, ad iniziare da Davis, oggi in campo ma davvero ombra di sè stesso e proseguendo con Zaniolo.