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Torino-Udinese 2-1, le pagelle: Kulenovic match winner, Okoye e Bertola che errore!

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Andrea Carlino
Oggi alle 22:48Serie A
autore Andrea Carlino
12.10.2026 22:48Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Il Torino piega l'Udinese 2-1 al "Grande Torino" e regala tre punti d'oro ad Abate, condannando i friulani al quarto ko consecutivo.

Dopo un avvio bloccato, Bragança sblocca il match per i granata sfruttando una carambola da fermo, ma Ekkelenkamp pareggia subito i conti al primo tiro in porta. Nella ripresa decide un pasticcio comico tra Okoye e Bertola, che spalanca la porta al neoentrato Kulenović per il gol vittoria. L'assalto finale della squadra di Runjaić non produce pericoli: festa granata e crisi nera per i bianconeri.

In classifica la squadra di Abate sale 7 punti e si porta in dodicesima posizione, mentre i friulani restano fermi al quindicesimo posto a quota 4 insieme a Parma, Monza e Genoa. Nel prossimo turno di Serie A l'Udinese ospiterà il Lecce, mentre il Torino andrà a Parma.

LE PAGELLE DEL TORINO
Perri 6 – Ordinaria amministrazione per lunghi tratti della gara. Subisce la rete del pareggio senza colpe e trema solo sulla bomba da fuori di Ebosse, mostrando un’incertezza in uscita alta prima di ricomporsi.
Comuzzo 6,5 – Roccioso in fase difensiva dove sbarra la strada agli attaccanti avversari. Sfiora la gioia personale con un’incornata aerea perentoria che fa la barba al palo.
Coco 7 – Leadership e tempismo eccezionali al centro della retroguardia. Sventa una minaccia colossale in avvio su Chakvetadze e gestisce le sventagliate aeree con grande autorevolezza.
Rodríguez 6 – Presidio attento del centro-sinistra con la consueta mestria tattica. Governa i ritmi della difesa e si propone sui piazzati prima di lasciare il posto. Dal 46’ Ismajli 6 – Rileva il compagno offrendo solidità e garantendo copertura pulita nei momenti di massimo forcing friulano.
Belghali 6 – Attento e disciplinato lungo la corsia di destra. Mantiene la posizione per arginare gli affondi di Kamara senza sbilanciarsi troppo in proiezione offensiva.
Oristanio 6 – Inizio intraprendente impreziosito da un delizioso cross per le punte. Cala di intensità quando i ritmi aumentano sul centro-campo. Dal 53’ Vlašić 7 – Impatto importante sul match: regala cioccolatini ai compagni e innesca con giocate illuminate le ripartenze decisive.
Mandragora 6,5 – Metronomo preciso del centrocampo granata. Pennella un cross d'autore per la volée di Adams da cui nasce la rete del vantaggio iniziale.
Braganca 7 – L'ex Sporting Lisbona trova il primo sigillo in Serie A fiondandosi come un avvoltoio sulla palla vagante dopo il palo di Adams. Geometrie pulite in mediana prima dell'uscita. Sempre più nel vivo del gioco dei granata. Dal 53’ Ilkhan 6,5 – Entra benissimo regalando una giocata d'alta scuola con sombrero e tiro prima di arrendersi all'infortunio. Dal 77’ Gineitis 6 – Porta forze fresche e si propone in avanti trovando anche il varco sbarrato dal fuorigioco.
Cacciamani 6,5 – Esplosivo sulla corsia mancina dove mette costantemente in crisi la marcatura di Vojvoda. Guadagna metri preziosi con accelerazioni perentorie. Si conferma profilo da seguire.
Adams 6,5 – Lavoro di sponda continuo ed efficace. Confeziona una volée splendida che timbra il legno e spalanca la porta alla rete di Braganca. Dal 65’ Kulenovic 7,5 – Entra e spacca la partita: rapace nello sfruttare il pasticcio avversario per il 2-1, sfiora pure la doppietta con un destro a giro insidioso.
Simeone 6,5 – Generosità infinita nel corpo a corpo con i centrali avversari. Sciupa una chance da solo a porta sguarnita ma innesca transizioni fondamentali.
Allenatore Abate 7 – Lettura della gara impeccabile e cambi decisivi. La sua squadra mostra carattere, azzanna i momenti chiave e difende con le unghie un successo di capitale importanza. Primo successo in casa e classifica che torna a sorridere.

LE PAGELLE DELL'UDINESE
Okoye 4 – Serata da dimenticare per l'estremo difensore. L'uscita fuori tempo aerea su Bertola regala il 2-1 a Kulenovic e compromette irrimediabilmente la prestazione dei suoi.
Abankwah 6 – Francobolla le punte granata con attenzione ed evita guai con un anticipo provvidenziale su Comuzzo prima di arrendersi ai crampi. Dal 60’ Bertola 5 – Rientro da incubo: si scontra con il proprio portiere sulla frittata del 2-1 e rimedia pure un'ammonizione nel finale.
Solet 6,5 – Il migliore del pacchetto arretrato friulano. Avvia l’azione del momentaneo pareggio e salva provvidenzialmente su Kulenovic lanciato a rete.
Ebosse 6,5 – Sforna l'assist per la rete di Ekkelenkamp e spaventa Perri con un bolide da oltre trenta metri che per poco non sfascia la porta.
Vojvoda 5,5 – Soffre terribilmente lo spunto e le accelerazioni di Cacciamani sulla sua corsia. Propone un solo traversone insidioso prima del cambio. Dal 72’ Alaba 6 – Subentra con esperienza orchestrando bene la ragnatela di passaggi per il forcing finale.
Karlstrom 5,5 – Filtro insufficiente davanti alla difesa. Va in affanno quando la pressione del Torino sale di colpi e fatica a impostare con lucidità.
Zarraga 5,5 – Tenta la conclusione da fuori senza fortuna. Sostanza in mezzo ma poca qualità nel servire le punte. Dal 72’ Jovanovic 6 – Mette dentro un traversone teso ben calibrato nei minuti conclusivi.
Kamara 6 – Copertura attenta e buon lavoro in fase di riconquista nei primi quarantacinque minuti prima di calare alla distanza. Dall’80’ Arizala s.v. – Entra nei minuti finali per il forcing disperato.
Ekkelenkamp 7 – Il più lucido della truppa bianconera. Trova il gol del pareggio con un diagonale chirurgico e sfiora la doppietta al 92' con un rasoterra da brividi.
Gomez 5,5 – Si muove tanto ma spreca un bel contropiede calciando a lato da buona posizione invece di servire compagni meglio piazzati. Dal 72’ Davis 6 – Lavora bene un pallone al limite spalancando il campo alle battute finali.
Chakvetadze 6 – Avvio pimpante con una conclusione murata e diverse giocate di qualità, anche se la mira dalla distanza difetta di precisione.
Allenatore Runjaic 5,5 – La sua Udinese mostra un buon palleggio ma cade per l'ennesima disattenzione difensiva. Quarta sconfitta di fila che apre ufficialmente la crisi.

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