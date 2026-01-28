Napoli-Chelsea, le formazioni ufficiali: out Gutierrez, Spinazzola a destra. Palmer non recupera

Al Maradona il Napoli si gioca tutto. Alle 21 contro il Chelsea gli azzurri devono vincere per tenere vivo il cammino europeo ed entrare tra le prime 24 del maxi-girone di Champions League. La squadra di Conte arriva all’appuntamento in piena emergenza, con ben 11 indisponibili (tra infortuni, mercato e calciatori fuori rosa): Anguissa, De Bruyne e Gilmour, Milinkovic-Savic, Neres, Politano, Rrahmani, Marianucci, Mazzocchi, Ambrosino e Giovane). I Blues sono in una fase di transizione dopo il recente cambio in panchina e non appaiono imbattibili: in novanta minuti può davvero succedere di tutto.

Sono note le formazioni ufficiali. Scelte obbligate per Antonio Conte, visti i tanti indisponibili. Davanti a Meret spazio allo stesso trio visto contro la Juventus: Di Lorenzo, Juan Jesus e Buongiorno. A centrocampo Lobotka-McTominay, sulle fasce l'unica novità: Spinazzola a destra e Olivera a sinistra, con Gutierrez in panchina. Davanti ancora Vergara ed Elmas alle spalle di Hojlund. Dall'altro lato non recupera Palmer, sulla trequarti ci sono Estevao, Enzo Fernandez e Pedro Neto alle spalle di Joao Pedro. La sorpresa è James in posizione centrale, in difesa, con Fofana. Ecco i due schieramenti.

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno; Spinazzola, Lobotka, McTominay, Olivera; Vergara, Elmas; Højlund. A disposizione: Contini, Spinelli, Gutierrez, Lukaku, Beukema, De Chiara, Garofalo

Allenatore: Antonio Conte

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Gusto, James, Fofana, Cucurella; Andrey Santos, Caicedo; Estevao, Fernandez, Pedro Neto; Joao Pedro. A disposizione: Jorgensen, Merrick, Badiashile, Delap, Palmer, Gittens, Hato, Chalobah, George, Acheampong, Guiu, Garnacho

Allenatore: Liam Rosenior