Kvaratskhelia trascina il PSG: "Felici di aver battuto il Chelsea in questo modo"

Decisivo all’andata, decisivo anche al ritorno. Khvicha Kvaratskhelia è stato protagonista della vittoria del PSG contro il Chelsea, andando a segno in entrambe le gare. L’ex Napoli ha parlato ai microfoni di Sky al termine della partita:

"Mi sento bene, è stata una vittoria importante per noi stasera. Siamo molto contenti di aver battuto il Chelsea in questo modo, abbiamo fatto una grande prestazione.

Io cerco di lavorare ogni giorno e i miei compagni di squadra sono straordinari, è un piacere giocare con loro. Oggi ho segnato e sono felice, ma ovviamente sono molto più contento per la vittoria.

Luis Enrique è sempre stato al mio fianco, imparo tantissimo da lui: voglio dare tutto in campo."