PSG, Vitinha: "Vincere ancora la Champions? Percorso straordinario, continuiamo così"
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Vitinha, centrocampista del PSG, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la vittoria in casa del Chelsea, che ha permesso ai parigini di staccare il pass per i quarti di finale di Champions League:
"Noi stiamo giocando un ottimo calcio a livello di squadra, siamo molto competenti nelle cose che dobbiamo fare: le conosciamo e le mettiamo in pratica sul campo, ed è la cosa più importante.
È molto difficile arrivare a questo livello. In Inghilterra per me è stato complicato, non lo nego, ma ora sono qui e sono felice di aver raggiunto i quarti di finale di Champions League.
Se possiamo vincere ancora la Coppa? Dobbiamo pensare una gara alla volta, ma il nostro è un percorso straordinario: dobbiamo continuare così."
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