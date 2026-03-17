PSG, Vitinha: "Vincere ancora la Champions? Percorso straordinario, continuiamo così"

Vitinha, centrocampista del PSG, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la vittoria in casa del Chelsea, che ha permesso ai parigini di staccare il pass per i quarti di finale di Champions League:

"Noi stiamo giocando un ottimo calcio a livello di squadra, siamo molto competenti nelle cose che dobbiamo fare: le conosciamo e le mettiamo in pratica sul campo, ed è la cosa più importante.

È molto difficile arrivare a questo livello. In Inghilterra per me è stato complicato, non lo nego, ma ora sono qui e sono felice di aver raggiunto i quarti di finale di Champions League.

Se possiamo vincere ancora la Coppa? Dobbiamo pensare una gara alla volta, ma il nostro è un percorso straordinario: dobbiamo continuare così."