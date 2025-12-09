Napoli, con cinque punti playoff assicurati. Con tre vittorie forse gli ottavi, ma dipende dalle altre
Sette punti e tre partite rimanenti. Il Napoli con il Qarabag ha rialzato la testa, raddrizzato la classifica di Champions e può ora guardare al calendario con un po' meno di preoccupazione, ben sapendo che servono (almeno) cinque punti per evitare un'eliminazione che alla vigilia sarebbe stata impensabile. La sconfitta con il PSV Eindhoven inficia questa classifica, ma va detto che nelle ultime settimane si è ritrovata una solidità d'intenti - puntellata anche con la vittoria con la Juventus - che può riproporre anche in Europa.
Quota ottavi
Servirebbe vincerle tutte e sperare. Perché la differenza reti non è buona come le avversarie e, soprattutto, a quota 16 ci possono arrivare davvero in tante. Nove punti ancora possibili, altrimenti saranno playoff: l'evoluzione è impossibile da prevedere, va detto che una mancata qualificazione nei primi ventiquattro posti porterebbe a una ventina di milioni in meno: non un dettaglio da poco.
Gli avversari
Due in trasferta, abbordabili, uno in casa, molto meno. Il Benfica si è ripreso solo nell'ultima partita e ogni volta è sul filo del rasoio: deve vincerle tutte o sarà eliminata. Uguale il Copenaghen che potrebbe essere già fuori dalle proiezioni perché domani affronterà il Villarreal fuori casa. Poi il Chelsea, in quella che potrebbe essere una sfida da dentro e fuori per gli ottavi.
Le prossime partite
10/12 Benfica-Napoli
20/01 Copenaghen-Napoli
28/01 Napoli-Chelsea
