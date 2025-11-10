Napoli, confronto ai vertici dopo il ko di Bologna: meeting a Roma tra De Laurentiis e Manna

Il pesante k.o. subito nell'ultima giornata di campionato contro il Bologna ha accelerato i tempi in casa Napoli, trasformando la sosta per le Nazionali in un periodo di riflessione obbligata ai vertici societari. Come riferito da Sky Sport, Antonio Conte ha scelto di sfruttare i primi giorni di pausa per tornare a casa, a Torino, e solo in seguito farà rientro a Castel Volturno. Non è previsto, dunque, un confronto diretto tra il tecnico e la dirigenza nella giornata odierna, lasciando che gli animi si calmino dopo una sconfitta difficile da digerire.

Ma l'urgenza di analizzare il momento attuale è altissima. Per questo motivo, è in programma un vertice tra il presidente Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Giovanni Manna. Il d.s. si trova attualmente a Roma per un colloquio diretto con il patron azzurro al fine di analizzare tutti i problemi palesati dalla squadra in queste prime 15 partite tra campionato e Champions League, in cui sono arrivate ben 5 sconfitte.

Sebbene questo meeting fosse già in agenda, l’emittente satellitare sottolinea come la recente battuta d’arresto abbia aumentato esponenzialmente la necessità di un'analisi approfondita. Il confronto tra De Laurentiis e Manna servirà a fare il punto sulle criticità emerse, individuare le strategie per risollevare la squadra e preparare il terreno per il rientro di Conte, con l'obiettivo di trovare il modo e il tempo giusto per una riflessione costruttiva e programmatica.