TMW Radio Di Napoli: "Como mina vagante. Inter, ecco cosa ha fatto la differenza"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento di Arturo Di Napoli, ex calciatore.

Come vede il Como?

"C'è una bella atmosfera, è una società che, al di là della forza economica, si muove con competenza. Hanno speso molto sul mercato, è vero, è chiaro che per quello che ha speso puntano a un obiettivo importante. Hanno una bella filosofia, è una bella realtà. Dovesse andare in Champions, sarebbe meritato. Ha lasciato per strada dei punti per la sua filosofia di gioco. Se la giocherà fino alla fine. E' un bel grattacapo per tutti. Non hanno la pressione e questo fa giocare tutti con spensieratezza. E se hai pure qualità, puoi essere una mina vagante".

L'Inter prepara la fuga?

"E' una squadra forte, non c'è quel gap pazzesco ma ha qualcosina in più rispetto alle altre. Le partite però vanno giocate. E ora c'è il Napoli. la differenza tra Chivu e Inzaghi è l'avere coinvolto tutti, butta dentro i giovani con coraggio. E alla seconda parte di stagione arrivi con un 'fiato' diverso. A parma non è stata una passeggiata di salute e l'ha fatta con i ricambi, che sanno tutti cosa fare. E vedo un'atmosfera vera nel gruppo".

Napoli affaticato che rischia di essere risucchiato nella lotta Champions?

"Conte sta scavando il fondo del barile delle forze, vista la situazione".