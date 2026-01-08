Sampdoria, testa all'Avellino: sono da valutare sette giocatori. Il punto sull'infermeria

Può ufficialmente partire il conto alla rovescia, perché alla ripresa del campionato di Serie B mancano solo due giorni: sabato 10 gennaio, infatti, si tornerà in campo, e la Sampdoria sarà subito tra le protagoniste. Avversario dei blucerchiati, l'Avellino, che avrà dalla sua le mura amiche dello stadio 'Partenio-Adriano Lombardi'; fischio di inizio del match fissato alle ore 15:00.

Non è mancata quindi la nota giornaliera del club ligure, con anche un consueto punto sull'infermeria e sulla rosa a disposizione di mister Angelo Gregucci:

"La Sampdoria si avvicina alla trasferta di Avellino, in programma sabato al “Partenio” (ore 15.00), primo impegno ufficiale del 2026. Angelo Gregucci e staff hanno diretto un allenamento mattutino sul campo superiore del “Mugnaini” a base di attivazione atletica, possessi, esercitazioni tecnico-tattiche e partitella su spazi ridotti. Lavori in palestra per Tommaso Casalino, Jordan Ferri, Lorenzo Malagrida e Victor Narro. Programma differenziato per Alessandro Riccio, terapie per Matteo Ricci. Iter personalizzato per Giorgio Altare; riposo pre-intervento per Lorenzo Venuti".

Viene infine specificato che domani, venerdì 9 gennaio, "è in agenda al mattino la seduta di rifinitura, al termine della quale il tecnico incontrerà i media in conferenza stampa quindi, nel pomeriggio, la partenza in volo charter verso la Campania".