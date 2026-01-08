Scamacca e Kolasinac ancora non sono rientrati in gruppo: allenamento Atalanta, le ultime
Il giorno dopo della vittoria per 2-0 sul campo del Bologna, valso anche il momentaneo sorpasso nella classifica della Serie A, l'Atalanta è tornata sul campo ad allenarsi agli ordini di mister Raffaele Palladino.
Seduta mattutina a Zingonia, con lavoro di scarico per quei giocatori che sono scesi in campo ieri al Dall'Ara, o perlomeno per quelli che hanno raccolto almeno un buon minutaggio. Per tutti gli altri, invece, seduta al completo.
C'era però anche qualche calciatore dell'Atalanta 'fuori dal gruppo'. Hanno fatto lavoro individuale due infortunati recenti come Gianluca Scamacca e Sead Kolasinac, i quali non hanno quindi ancora superato del tutto i problemi fisici. Terapie per l'esterno Raoul Bellanova, lavoro integrato con la squadra Under 23 invece per Mitchel Bakker, di rientro dopo tanti mesi ai box per infortunio.
