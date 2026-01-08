TMW
Milan, forte riavvicinamento per Jacopo Sardo
TUTTO mercato WEB
Dopo la trattativa sfumata nelle ultime ore della sessione estiva, il Milan è tornato prepotentemente su Jacopo Sardo (20). Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il centrocampista del Monza è di nuovo molto vicino alla maglia rossonera.
C'è in ballo un contratto sino al 2029 con opzione per un altro anno. Il nazionale azzurro è destinato successivamente al prestito in una squadra di serie B ancora da definire.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Marco Conterio Il progetto di Comolli è chiaro e può cambiare il mercato di gennaio. Il prossimo passo della rivoluzione solo in estate. David, la gestione del club e di Spalletti: chapeau
Le più lette
Ora in radio
17:00A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile