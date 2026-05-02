Napoli, Conte: "De Bruyne? Ha fatto la sua parte, in alcune gare ci si esalta meno"

Il tecnico del Napoli Antonio Conte ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo del Como valevole per la 35^ giornata di Serie A e terminata 0-0.

Partita molto complessa: è mancata un po' di energia, ma avete avuto le occasioni per vincere. Cosa le lascia questo pareggio?

"E' stata comunque una buona prestazione, altrimenti non esci indenne da queste partite. Sia noi che il Como ci giocavamo tantissimo, forse più il Como a livello di qualificazione Champions. Nel primo tempo abbiamo un po' faticato a dare la pressione giusta, ma non dimentichiamo che loro hanno un calciatore in porta e diventa molto complicato. I ragazzi sono stati bravi, nel secondo tempo siamo cresciuti a livello di qualità di giocate e abbiamo avuto le occasioni per fare gol. Mancano tre partite, abbiamo fatto un altro passo in avanti non solo per un posto Champions ma per un posto più in alto possibile. Ai ragazzi vanno fatti i complimenti per quanto fatto su un campo difficile e contro una squadra molto complicata".

Quando avete avuto la possibilità di ripartire, qualche scelta sbagliata a livello tecnico che vi ha fatto entrare un po' di timore: come mai?

"Nel primo tempo un paio di occasioni il Como le ha create su palle che noi abbiamo perso. Non siamo stati molto puliti, i due centrocampisti centrali erano molto distanti. Su quello abbiamo fatto un po' fatica. Eravamo partiti bene, poi abbiamo perso un paio di palle in modo stupido. Nel secondo tempo siamo saliti tanto, abbiamo avuto due occasioni importanti".

Come sta De Bruyne?

"De Bruyne sta come stava nella partita precedente, non è cambiato niente in 7 giorni. Contro la Cremonese aveva giocato bene e fatto gol. Ci sono partite in cui ci si può esaltare di più e altre meno, però Kevin ha fatto la sua parte ed è stato molto ordinato. Poi ho deciso di far entrare Anguissa e di spostare McTominay sulla trequarti".