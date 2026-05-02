Como, Butez: "Giocare con i piedi? Abbiamo lavorato tantissimo con mister e squadra"

Il portiere del Como Jean Butez ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il pareggio per 0-0 nel match casalingo contro il Napoli valido per la 35^ giornata di Serie A.

Quanto sei migliorato a giocare con i piedi?

"Abbiamo lavorato tantissimo con il mister e con tutta la squadra, per avere automatismi con i compagni della difesa e del centrocampo. Un po' diverso contro il Napoli, loro pressavano con più calma. Era più difficile oggi trovare Perrone, ma abbiamo trovato la soluzione con Diego Carlos e Ramon ed è divertente giocare con questa squadra. Con il mister troviamo sempre la soluzione giusta per trovare l'uomo libero".

Come hai fatto ad arrivare a questo livello?

"Ho sbagliato un po' la settimana scorsa contro il Genoa. Lo staff dà fiducia a tutti i giocatori ed è il nostro tipo di gioco. Dobbiamo imparare tutti i tipi di pressione e avere un adattamento alla pressione che arriva dalle differenti squadre. Dobbiamo essere pronti e intelligenti nel fare i passaggi giusti. Il mister aiuta tanto in questo".