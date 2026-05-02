D'Aversa tranquillizza tutti dopo il cambio di Simeone: "Solo un crampo, oggi faceva caldo"

Roberto D'Aversa, allenatore del Torino, è intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta con l'Udinese per 2-0. Queste le sue dichiarazioni sulla sostituzione di Giovanni Simeone nella ripresa e, più in generale, sulle condizioni fisiche dei suoi granata:

Simeone come sta?

"Era solo un crampo".

Stanchezza?

"Analizzando la partita, oggi faceva anche caldo e non c'è stata brillantezza. Sono convinto che la testa comanda tutto, passare o no in vantaggio può cambiare l'esito della gara. Magari l'avrebbero ribaltata comunque, ma non penso ci sia stanchezza fisica e non dipende dalle assenze. Dipende dalla voglia di raggiungere il risultato, se ci sono assenze ci sono opportunità".

La pagella di Simeone su TMW

L'attaccante argentino è stato sostituito da Njie al 72'. Questa la pagella che gli abbiamo dedicato su TMW: "Simeone 5,5 - Dopo appena qualche minuto ha subito sui piedi il possibile vantaggio, ma Okoye non è d'accordo. Lavoro di sacrificio spalle alla porta, in cui viene continuamente picchiato da Kabasele".