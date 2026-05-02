Serie A Femminile, la Roma è Campione d'Italia! Battuta la Ternana, inutile il successo dell'Inter
La Roma Femminile è Campione d’Italia. Alle giallorosse bastava una vittoria senza dover guardare il risultato dell’Inter e vittoria è stata. Contro la Ternana decisiva una doppietta messa a segno da Giugliano, il primo gol su calcio di rigore.
L’Inter dal canto suo ha provato a tenere vivo il sogno vincendo il derby contro il Milan, ma non è bastato. Decide la stracittadina la rete messa a segno da Bugeja. Le nerazzurre si consolano comunque col traguardo, già raggiunto la scorsa settimana, della qualificazione matematica alla prossima Champions League. Le giallorosse, invece, si cuciono il Tricolore sul petto con due giornate d'anticipo.
Di seguito il punto della situazione:
SERIE A WOMEN, 20ª GIORNATA
Già giocate
Napoli Women-Juventus 2-3
5′ Thomas (J), 17′ Banusic (N), 18′ Capeta (J), 21′ Floe (N), 83' Krumbiegel (J)
Sassuolo-Genoa 0-0
Sabato 2 maggio
Roma-Ternana Women 2-0
25’ rig e 71 Giugliano
Inter-Milan 1-0
45’ Bugeja
Domenica 3 maggio
Ore 12.30 - Parma-Lazio
Ore 15:00 - Fiorentina-Como Women
Classifica della Serie A Women - Roma 49, Inter 43, Juventus 35*, Napoli Women 30*, Milan 29, Lazio 27, Fiorentina 27, Como Women 26, Sassuolo 17*, Parma 16, Ternana Women 14, Genoa 10*
* una gara in più