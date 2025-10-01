Napoli, Conte: "Milinkovic-Savic titolare? Non spiego perché, scelta la formazione migliore"

Antonio Conte, tecnico del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della gara di Champions League contro lo Sporting: "Se ho scelto questa formazione si vede che secondo me è la migliore, anche perché l'abbiamo preparata in neanche una giornata e non c'era materialmente il tempo per cambiare situazioni. In questo momento per me è la formazione che ci dà maggiori garanzie. Abbiamo recuperato e stiamo rischiando sia Spinazzola che Olivera, per la panchina. Dovremo lavorare di squadra per far fronte a questa grande emergenza che c'è in difesa".

Perché in Champions ha scelto ancora Milinkovic-Savic e non Meret?

"Non spiego perché, significa dare vantaggi agli avversari nella scelta".