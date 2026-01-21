Video Napoli, Conte parla del mercato. Rivedi le sue parole in conferenza

Ha brevemente toccato anche il tema calciomercato, il tecnico del Napoli Antonio Conte dopo il pareggio in Danimarca contro il Copenaghen nella 7^ giornata della League Phase di Champions League. A proposito del mercato, questa è stata la risposta di Antonio Conte:

"Noi al di là di tutto dobbiamo comunque andare avanti e preparare un'altra partita sapendo che dopo 3 giorni ne giochiamo un'altra e dopo 3 giorni un'altra. E' fantastico, in 27 giorni giochiamo 9 partite. Con tutte le problematiche che ci sono non è e non sarà facile, inutile nascondersi. Non so cosa accadrà nei prossimi giorni anche a livello di mercato, non so se il club vorrà o non vorrà intervenire. Noi ci armiamo e partiamo con chi c'è come fatto fino a oggi, faremo la conta sapendo che questa è un'annata molto complessa come ho sempre detto. Dispiace che alcune mie parole le ritroviamo dopo 6 mesi…".

Il club azzurro, ricordiamo, anche dopo il consiglio federale delle ultime ore dovrà andare avanti con l'oramai famoso "saldo zero", andando così in pari a livello economico fra cessioni e acquisti.