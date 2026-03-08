Vittoria venerdì sera per il Napoli di Conte, Il Mattino titola: "Il sorriso ritrovato"
TUTTO mercato WEB
"Il sorriso ritrovato". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de Il Mattino. Il quotidiano torna ancora sul successo di venerdì sera degli uomini di Antonio Conte contro il Torino per 2-1. I partenopei cercheranno in questo finale di stagione di agganciare il Milan, impegnato stasera nel derby, al secondo posto in classifica.
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Luca Calamai Allegri voglia di Milan. Leao e Pio uomini derby. Vieri e quella frase sbagliata su Bastoni. Juve e Como, caccia alla Champions. C’è anche Scamacca per Gattuso
Le più lette
1 Allegri voglia di Milan. Leao e Pio uomini derby. Vieri e quella frase sbagliata su Bastoni. Juve e Como, caccia alla Champions. C’è anche Scamacca per Gattuso
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Italia F., Soncin: "Il rammarico è energia positiva. Se Piemonte ha questo fuoco dentro può aiutarci"