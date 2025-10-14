Napoli, Conte recupera due pilastri: la gestione verso il Torino

Ieri è iniziata la settimana di lavoro che porterà il Napoli alla trasferta di Torino e per Antonio Conte, in attesa di ritrovare già da oggi i primi nazionali, stanno arrivando indicazioni importanti dai giocatori fermi per infortunio. Già oggi dovrebbero aggregarsi gli scozzesi McTominay e Gilmour, chiamato agli straordinari senza Lobotka, e Rasmus Hojlund che in nazionale ha proseguito la striscia positiva ritoccando a quota sei gol in quattro partite il suo score di ottobre mentre in stagione sono otto reti in 10 partite in stagione. Il focus di questi giorni sarà sulle condizioni dei nazionali, ma anche dei giocatori che rientrano e la loro gestione.

Due rientri

Le buone notizie, come detto, arrivano dai giocatori ai box che non hanno potuto rispondere alle chiamate delle nazionali. Se per Rrahmani e soprattutto Lobotka i tempi sono ancora lunghi, ci siamo per il ritorno di Alessandro Buongiorno e Matteo Politano. La sosta in questo senso ha assorbito l’ultima fase del recupero del difensore e quasi l’intero periodo ai box dell’attaccante. Nulla di grave invece per Milinkovic-Savic che era rientrato dalla nazionale per un fastidio alla schiena.

La gestione di Conte

I due giocatori potrebbero essere già pronti alla fine di questa settimana, ma sarà da capire la gestione che attuerà Conte ed il suo staff avendo tre gare di difficoltà crescente prima di un altro infrasettimanale a Lecce. Si inizia da Torino, poi c’è il Psv prima del big-match con l’Inter e - considerando che difficilmente potranno da subito fare tre partite in una settimana - la prima sfida di sabato a Torino potrebbero saltarla - almeno inizialmente - per evitare rischi e sovraccarichi.