Napoli, Conte ritrova qualità: col Cagliari torna Lobotka e De Bruyne può partire dal 1'

Arrivano segnali positivi per Antonio Conte in vista delle ultime partite di campionato, a cominciare dal prossimo impegno di venerdì col Cagliari. Il Napoli è infatti vicino a ritrovare Stanislav Lobotka, fermo nelle ultime settimane per un problema muscolare, mentre Kevin De Bruyne continua a crescere di condizione e si candida per partire dal primo minuto nella prossima gara.

Riecco Lobotka, ma dalla panchina

Il centrocampista slovacco ha ormai smaltito l’infortunio che lo aveva costretto a saltare le sfide contro Torino e Lecce e potrebbe tornare tra i convocati già nella prossima partita, inizialmente per accomodarsi in panchina. Il suo recupero rappresenta una soluzione fondamentale per Conte, che nelle ultime settimane si è affidato con continuità a Gilmour, autore di prestazioni convincenti. Con il rientro di Lobotka aumentano le possibilità di rotazione in mezzo al campo, aspetto importante in questo finale di stagione.

De Bruyne, prima da titolare dopo l'infortunio?

Nel frattempo cresce anche la condizione di Kevin De Bruyne, sempre più vicino a una maglia da titolare. Il belga ha convinto lo staff dopo gli spezzoni contro Torino e Lecce e può essere schierato dal primo minuto nella trasferta contro il Cagliari. L’idea è quella di puntare sulla sua qualità per dare più imprevedibilità all’attacco, con Alisson Santos e Hojlund pronti a beneficiare delle sue giocate.